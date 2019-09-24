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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

Tarih belli oldu... 11 Kasım 2019 saat 11.11!

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Tarih belli oldu... 11 Kasım 2019 saat 11.11!

İZMİR’in Karabağlar ilçesindeki yangın bölgesinin de aralarında bulunduğu ülke genelindeki birçok yerde, 11 Kasım’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek 11 Kasım’da, Türkiye’de ağaç ve orman seviyesini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlenecek. 7’den 77’ye vatandaşların katılımıyla, ülke genelindeki 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Etkinliklerin İzmir ayağı için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında Orman Bölge Müdürü Zafer Derince’nin ev sahipliğinde toplantı yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü Salonu’ndaki toplantıda, çeşitli kamu kurumu temsilcileriyle bir araya gelindi. Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Doğan, ağaç ve orman sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini, eğitim ve bilinçlenmenin çok önemli olduğunu söyledi. İzmirlilerin doğaya ve ormana duyarlılığının yüksek olduğunu, bunu büyük orman yangını sırasında da gördüklerini belirten Doğan, tüm İzmirlilerle birlikte, 11 Kasım 2019’da, saat 11.11’de bir araya gelip, Karabağlar yangın bölgesinde ilk fidanları toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise, toplam 500 bin fidanın toprakla buluşturulacağını, bunların 300 bininin İzmir’de dikileceğini söyledi. Bu kapsamda, Valilik koordinatörlüğünde kaymakamlarla çalışmaların devam ettiğini ve 3 Ekim’de toplantı yapılacağını belirtti.

 

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