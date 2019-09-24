Tarih belli oldu... 11 Kasım 2019 saat 11.11!
İZMİR’in Karabağlar ilçesindeki yangın bölgesinin de aralarında bulunduğu ülke genelindeki birçok yerde, 11 Kasım’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek 11 Kasım’da, Türkiye’de ağaç ve orman seviyesini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlenecek. 7’den 77’ye vatandaşların katılımıyla, ülke genelindeki 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Etkinliklerin İzmir ayağı için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında Orman Bölge Müdürü Zafer Derince’nin ev sahipliğinde toplantı yapıldı.
Orman Bölge Müdürlüğü Salonu’ndaki toplantıda, çeşitli kamu kurumu temsilcileriyle bir araya gelindi. Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Doğan, ağaç ve orman sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini, eğitim ve bilinçlenmenin çok önemli olduğunu söyledi. İzmirlilerin doğaya ve ormana duyarlılığının yüksek olduğunu, bunu büyük orman yangını sırasında da gördüklerini belirten Doğan, tüm İzmirlilerle birlikte, 11 Kasım 2019’da, saat 11.11’de bir araya gelip, Karabağlar yangın bölgesinde ilk fidanları toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.
Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise, toplam 500 bin fidanın toprakla buluşturulacağını, bunların 300 bininin İzmir’de dikileceğini söyledi. Bu kapsamda, Valilik koordinatörlüğünde kaymakamlarla çalışmaların devam ettiğini ve 3 Ekim’de toplantı yapılacağını belirtti.
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