Tarih aralığı verdi: Bedelli askerlikte 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı bilgisine yer verildi. Başvuru sayısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4. celp dönemi tarihiyle ilgili de açıklama yaptı. Peki, bedelli askerlikte 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?
Bedelli asker başvurularının üzerinden günler geçmesi nedeniyle 4. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği 4. celp dönemi bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’nın e-Devlet kapısında yer alan ASAL sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.
4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Başvuru rakamına ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu açıklamayı yaptı: "Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."
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