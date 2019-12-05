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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Tarih: 1 Aralık... Kayıp dağcılar gişelerden böyle geçmiş

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Bursa Uludağ’da kaybolan ve 4 gündür yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen halen izlerine rastlanılmayan 2 dağcının otomobilleri ile Uludağ Milli Park gişelerinden giriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. 1 Aralık sabahı kaydedilen görüntülerde dağcılardan Mert Alparslan otomobili kullanırken görülüyor.

1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesi'ne geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine Whatsapp'tan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ’’Biz buraya gidiyoruz’’ diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesi'ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde de havadan arama yapılacak

Yaklaşık 94 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarına 4. gününde Uludağ’ın güney yamaçlarında ağırlık verileceği öğrenildi. Geçen 72 saatin ardından resmi olarak son bulan arama kurtarma faaliyetleri kayıp dağcıların ailelerinin Bursa Valiliği ve Jandarma Komutanlığı'na yaptıkları müracaatın ardından İçişleri Bakanlığı talimatıyla 3 gün daha uzatıldı. Ailenin müracaatına göre 3’er gün 3’er gün uzatılacağı öğrenildi. Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere 260’ı Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma görevlisi olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gazetecilerle birlikte alanda yaklaşık 350 kişi bulunuyor.

Uludağ’ın aniden değişen sert hava koşullarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ekipleri 4 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor. Bu sabah itibariyle güneşin yüzünü gösterdiği Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Hem havadan hemde karadan sis basmadan arama faaliyetlerine hız veren ekipler 4 koldan arama faaliyetlerine başlamış durumda. Bölgeye giden bir askeri helikopter, Oteller bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini göller bölgesine götürüp bıraktı. Ekipler yerden arama çalışması yürütürken 2 ayrı helikopterde görüş mesafesinin iyi olması sebebiyle havadan arama yapıyor. Ayrıca 2. Oteller Bölgesi'nin üst tarafı ve Volfram Madeni'nin olduğu bölgede de diğer arama kurtarma ekipleri arama yapıyor.

Tarih: 1 Aralık... Kayıp dağcılar gişelerden böyle geçmiş

Otomobili Mert Alparslan kullanırken görüntülendi

Öte yandan Bursa Uludağ’da 4 gündür yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen halen izlerine rastlanılmayan 2 dağcının, otomobilleri ile Uludağ Milli Park gişelerinden Uludağ’a giriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. 1 Aralık sabahı kaydedilen görüntülerde başlarına geleceklerden habersiz 2 dağcının otomobilleriyle geçiş yaptıkları, dağcılardan Mert Alparslan’ın otomobili kullandığı görülüyor. 1 Aralık Pazar sabah 07:51'de kaydedilen görüntülerde dağcılar araçlarıyla geliyor, yavaşlıyor ve HGS ile geçiş yapıyor. Direksiyonda Mert Alpaslan'ın olduğu görülüyor.

Tarih: 1 Aralık... Kayıp dağcılar gişelerden böyle geçmiş

Uludağda kayıp dağcılardan 4 gündür iz yok
Uludağ'da kayıp dağcılardan 4 gündür iz yok
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