Tarafsız Bölge programında Aykut Erdoğdu ve Ayhan Oğan gerilimi
CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında tansiyon yükseldi. Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'nin dün akşamki konukları Aykut Erdoğdu ve Ayhan Oğan'dı. Programın ilerleyen saatlerinde hararetli bir tartışmanın içine giren iki isim arasında sinirler gerildi. İşte o anlar..
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan ile CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu arasında çok sert tartışma yaşandı.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında gergin anlar yaşandı.
CHP'li Aykut Erdoğdu ile AK Partili Ayhan Oğan arasında 'İsrail' tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Ayhan Oğan elini masaya vurdu.
CHP'li Erdoğdu da elini masaya vurup kalkarken cam masa parçalandı.
Program, 10 dakikalık reklam arasının ardından kaldığı yerden devam etti.
Erdoğdu daha sonra ise twitter'dan şu mesajı paylaştı:
Yumruğumun fikirlerimin önüne geçmesine izin vermeyin... İyi geceler...— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 17 Kasım 2016
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