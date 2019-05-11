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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Taraf tutmak sanat kariyerine fayda sağlamaz’

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
‘Taraf tutmak sanat kariyerine fayda sağlamaz’

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Üsküdar Kısıklı’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli’nin “Seçime kadar İstanbul’da olacağız” açıklaması hakkında konuşan Yıldırım “Cumhur ittifakı devam ediyor. Dolayısıyla Bahçeli, İstanbul’da kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları gerçekleştireceğiz” dedi.

İDEOLOJİK KÜMELENME

YSK kararı hakkında da konuşan Yıldırım, “Gerekçeli karar yayınlanmadı. Ara karar yayınlandı. Bilmenizi istiyorum, sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklardaki sonucu etkileyecek oy değişikliği var” yorumunda bulundu. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulunan sanatçılar hakkında da konuşan Yıldırım “Burası özgür, demokratik bir ülke. Bir hukuk devleti. Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Bunun hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. Bence sanatçılar, bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine, görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Ama açık taraf tutmak, onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz” dedi. Yıldırım kırgın seçmenlerle görüşeceklerini de belirterek şunları söyledi: “Kırgınların, küskünlerin, sandığa gitmeyenlerin ayağına gidip onlara kendimizi daha çok anlatacağız, sandığa gitmelerini sağlayacağız. ‘Şehrin geleceği için benim de söyleyeceğim söz var’ diyenleri bu seçimde oy vermeye davet ediyoruz.”

HALCİ TERÖRİST DEĞİLDİR

Yıldırım, iftarı ise Bayrampaşa’da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile yaptı. Yıldırım buradaki konuşmasında, “Yeni hal yasası ile ilgili bazı endişeler var. Hal komisyoncusu tefeci, terörist değildir. Fiyatlarda meydana gelen dalgalanmalar mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklanmıştır” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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