‘Taraf tutmak sanat kariyerine fayda sağlamaz’
AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Üsküdar Kısıklı’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
MHP Lideri Bahçeli’nin “Seçime kadar İstanbul’da olacağız” açıklaması hakkında konuşan Yıldırım “Cumhur ittifakı devam ediyor. Dolayısıyla Bahçeli, İstanbul’da kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları gerçekleştireceğiz” dedi.
İDEOLOJİK KÜMELENME
YSK kararı hakkında da konuşan Yıldırım, “Gerekçeli karar yayınlanmadı. Ara karar yayınlandı. Bilmenizi istiyorum, sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklardaki sonucu etkileyecek oy değişikliği var” yorumunda bulundu. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulunan sanatçılar hakkında da konuşan Yıldırım “Burası özgür, demokratik bir ülke. Bir hukuk devleti. Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Bunun hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. Bence sanatçılar, bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine, görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Ama açık taraf tutmak, onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz” dedi. Yıldırım kırgın seçmenlerle görüşeceklerini de belirterek şunları söyledi: “Kırgınların, küskünlerin, sandığa gitmeyenlerin ayağına gidip onlara kendimizi daha çok anlatacağız, sandığa gitmelerini sağlayacağız. ‘Şehrin geleceği için benim de söyleyeceğim söz var’ diyenleri bu seçimde oy vermeye davet ediyoruz.”
HALCİ TERÖRİST DEĞİLDİR
Yıldırım, iftarı ise Bayrampaşa’da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile yaptı. Yıldırım buradaki konuşmasında, “Yeni hal yasası ile ilgili bazı endişeler var. Hal komisyoncusu tefeci, terörist değildir. Fiyatlarda meydana gelen dalgalanmalar mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklanmıştır” dedi.
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