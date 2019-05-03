‘Tapulu malım’ diyerek yol kapatılmasıyla ilgili yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Tapulu malım’ diyerek yol kapatılmasıyla ilgili yeni gelişme
GeriGündem ‘Tapulu malım’ diyerek yol kapatılmasıyla ilgili yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

‘Tapulu malım’ diyerek yol kapatılmasıyla ilgili yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Tapulu malım’ diyerek yol kapatılmasıyla ilgili yeni gelişme

Manisa’nın Kula ilçesinde 5 yıl önce başlattığı hukuki süreci kazanarak alt geçidi trafiğe kapatan bir vatandaş, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri ile görüşmesinin ardından mağduriyetinin giderileceğini söylenmesi üzerine yolu tekrar trafiğe açtı.

Kula’da 2014 yılında açılan 2014 yılının Şubat ayında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.

Kula’da en çok kullanılan yolun kapatılmasını duyan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, konuyu AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’e aktardı. Başkan Palabıyık ve Aydemir, yetkililerle yapmış olduğu görüşmelerde kapatılan yolun yeniden açılması için devreye girdi. Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ile görüşen Başkan Palabıyık, mağduriyet yaşayan Nafiz Özkara’nın mağduriyetinin giderilmesi ve yolun kapanmasından ötürü trafik açısından zorluk yaşayan vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalara başlatıldığını belirtti. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesinin ardından vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri de yolu kapatan Nafiz Özkara’yı evinde ziyaret etti. Mahkeme kararları ile ilgili Nafiz Özkara’dan detaylı bilgi alan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacaklarının ve 20 gün içinde mağduriyetin tamamen giderileceğinin sözünü verdi. Geçmiş dönemlere ait mağduriyetlerinin giderilmesi için de söz alan Nafiz Özkara, vatandaşların işleyen trafikte daha fazla zorluk çekmemesi adına yolu tekrar trafiğe açtı.

Konu ile ilgili daha önceden bilgisinin olmadığını söyleyen Kaymakam Duru, ortada yaşanan bir mağduriyetin olduğunu, fakat bu mağduriyetin en kısa sürede çözüleceğini belirterek, "Bir vatandaşımız 2015 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yapılan hizmeti, kendi arazisinin de içerisinde olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve mahkeme kararıyla da kendisinin olduğu tespit edilmiş. Bunun değeri mukabilinde hakkını talep etmiş. Bu hakkı da 3 buçuk 4 yıl boyunca yerine getirilmeyince uygun olmayan bir yönteme başvurmuş. Şimdi karayolları temsilcilerimiz ile vatandaşımızı ikna ettik. Karayolları temsilcimizin de vatandaşın mağduriyetini kısa sürede giderilmesini beyan etmesi üzerine bu kapatılan yolu tekrar açıyoruz. Vatandaşımız haklı olmakla birlikte uygun olmayan bir yol seçmiş. İnşallah vatandaşımızın mağduriyeti Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce de en kısa sürede giderilir ve işler olması gerektiği gibi yürür. Bizde şuan karayolunun daha fazla sekteye uğramaması ve kaza olmaması için kurulan bariyerleri kaldırıyoruz” dedi.

Kendisinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2.Bölge temsilcilerinin sözünü aldığını belirten Nafiz Özkara, vatandaşların trafikte daha fazla zorluk çekmemesi için yolu yeniden trafiğe açtığını söyledi. Özkara, “Kula Kaymakamımız Kemal Duru ve karayolları bölge temsilcileri geldi. Bu mağduriyetimizin 20 günde çözülmesine söz verdikleri için vatandaşlarımız daha fazla zorluk çekmemesi için kapattığımız yolu açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, mağduriyetinin giderileceği sözünü alarak yolu yeniden trafiğe açan Nafiz Özkara’ya yardım ederek, yol üzerindeki briketleri kendi elleriyle kaldırdı. Karayolları personellerinin yardımıyla, yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 17 gözaltı

Meteoroloji'den son tahminler

Alkollü baba çocuklarını görmeye gitti! Mahalle sokağa döküldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü