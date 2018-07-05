'Tapulu arazim' dedi, yolu trafiğe kapattı!

Orta Mahalle'deki Kızderesi Caddesi'nin tapulu arazisinden geçtiğini öne süren Mustafa Keskin'in açtığı dava lehine sonuçlandı. Yolu ulaşıma kapattığı demir bariyerlerin üzerine bilirkişi raporunu da yapıştıran Keskin, alana "Özel Mülk Girilemez" tabelasını astı. Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
DELİ DUMRUL'U HATIRLATTI
Serik'teki olay akıllara Dede Korkut hikayelerinden birinin kahramanı olan Deli Dumrul'u getirdi. Yaptırdığı köprüden geçenden 30, geçmeyenden 40 akçe alan Deli Dumrul, böylelikle kendine savaşacak bir rakip arıyordu.