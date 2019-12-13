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Gündem
AA
13.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Tapuda e-Devlet dönemi! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

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Tapuda e-Devlet dönemi! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-devlet" üzerinden alınabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

 

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