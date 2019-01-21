Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 265 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS/3 tercih kılavuzu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 265 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS/3 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başlayan başvuruların ne zamana kadar süreceği, adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 265 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün’de sözleşmeli personel olarak görev almak isteyenlerin beklediği duyuru geldi. ÖSYM, KPSS 2019/3 tercih kılavuzuyla başvuru sürecine dair detayları bildirdi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 101 adet Büro Personeli ve 164 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 265 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.45’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
KPSS/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabileceklerdir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
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