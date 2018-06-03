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    Tapu sözü

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    03.06.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tapu tahsis belgeleri iptal edilen Pendik Çınardere Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

    Tapu problemini çözme sözü veren Kılıçdaroğlu, “Bu mahallede de Türkiye’de de huzur istiyoruz. Bu arkadaşlar tapularına kavuşacak, ben de Kemal Kılıçdaroğlu olarak evimde rahat uyuyacağım” dedi. Kılıçdaroğlu’nu davul-zurnayla karşılayan mahalleliler, ‘hak-hukuk-adalet’ sloganları attı. Kılıçdaroğlu mahallelinin yoğun ilgisi altında bir evin bahçesine geçti. Çınardere Mahallesi Muhtarı Sabri Özcan, 60 yıldır burada yaşadıklarını belirterek, tapu tahsis belgelerinin iptal edildiğini anlattı. Özcan, “150-180 bin arası borçlandırılmak isteniyoruz. Burada 60 yıl ikamet etmiş vatandaşımızın bu bedeli ödeme şansı yok” dedi.

    ANILAR BURADA
    Kılıçdaroğlu ise mahalleliye şöyle hitap etti: “İnsanlar 50-60 yıldır burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçti. Çocukları burada oldu, düğünler burada yapıldı, gencecik çocuklar buradan askere gönderildi. Anılar burada. Burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Burası sizin hakkınız zaten. Ben de sizin hakkınıza sahip çıkacağım.” Kılıçdaroğlu Pendik, Sapanbağları Mahallesi, Yeni Pazar Caddesi’nde kurulan sokak iftarına katıldı.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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