Tapu harcı nasıl hesaplanır? Konut satış ve bağışında tapu harcı hesaplama

Devletin verdiği hizmet üzerinden aldığı maddi bedele harç diyoruz. Emlak ve gayrimenkul kapsamında kamu kuruluşlarından yapılan işlemlerde ise tapu harcı alınıyor. Konut satış ve bağışında tapu harcı için hesaplama yöntemi farklılık gösteriyor. Peki tapu harcı nasıl hesaplanır? Gayrimenkulün satışında ve bağışta tapu harçları farklı mı?

Satış olduğu zaman binde 20 satıcıya, binde 20 alıcıya isabet eden toplamda binde 40 tapu harcı masrafı var. Gayrimenkul alım-satımında tapu harcı, gayrimenkulün gerçek



alım-satım bedeli üzerinden hesaplanır. Gayrimenkulün gerçek alım-satım bedelinin belediyelerce tespit olunan emlak vergisi değerinden az olması halinde harç emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanır. Tapu harcı, tapu işlemi sırasındataraflarca beyan edilen değer üzerinden hesaplanarak peşin olarak tahsil edilir. Tapuda işlem yapıldıktan sonra, mükellefler tarafından gerçek alım-satım bedelinden daha düşük bir bedel beyan edildiğinin idarece tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç, yüzde 25 oranında cezası ile birlikte tahsiledilecektir (Harçlar Kanunu Md. 63).

Bağış olduğu zaman tapu harcı masrafı ise binde 68,31. Bağışta tapu harcı, mülkün emlak vergi değeri üzerinden hesaplanıyor. Bağış durumunda bağışı alan kişinin veraset intikal vergisi (VİV) ödemesi gerekecektir ayrıca. Bu konuyu ilerleyen kısımlarında (III. KISIM-VİV) ayrıntılı açıklıyoruz.