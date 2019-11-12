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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Tapu başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

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Tapu başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Parsel sorgulama için belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimlerine gitmeye gerek yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden parsel sorgulamalarını yapmak oldukça kolay. Ayrıca bu işlemlerin yayında tapu başvuru sorgulama işlemini de yapabileceğiniz resmi bir sorgulama ekranı bulunuyor. Peki Tapu başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulama seçeneklerinden adres girerek direk arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Sorgulama ekranında bulunan katmanlar tercihi ile farklı görüntüleme sistemleri ile haritanın görünümünü değiştirmeniz de mümkün. Bununla birlikte harita üzerinden bulunan kısayol menüsü ile birçok özelliği kullanmanız da, parsel sorgulama işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Komşu parselleri göstermeden, mesafe ölçmeye kadar geniş bir özellik menüsü, size sunulan ara yüzde görülebilir.

TAPU VE PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET PARSEL SORGULAMA HİZMETİ

E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E- Devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek temin edebilirsiniz.

TAPU BAŞVURU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Satış işlemi için gerekli evraklar:

Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)
Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet) İşlem tarafı yabancı için 1 adet fotoğraf
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde taşınmaza ilişkin değerleme raporu. (Değerleme Raporu SPK Tarafından Taşınmaz Değerlemesi Yapmaya Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan Biri Tarafından Düzenlenmiş Olmalıdır. Bu kuruluşlara http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds internet adresinden ulaşılabilir.)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?

İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.

Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir?

Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

İlgili tapu müdürlüğüne bizzat veya vekâleten müracaat edilmesi halinde veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonra Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.

2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

 

 

 

 

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