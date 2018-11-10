Tapeleri verdik konuşmaları dinlediler

KONUŞMALARI DİNLEDİLER

“Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibarıyla elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 kişi tutuklu. Bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor. Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları falan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa-sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15’in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor.

Suudi Arabistan yönetimi bu 15’i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. Başsavcımızı oraya çağırıp ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. 15 kişi İstanbul’a niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu işin katilleri bu 15’in ya da 18’in içindedir. Bunu başka yerde açıklamaya gerek yok. Yerli işbirlikçi de kimse, bunu açıklamaları lazım. Özel temsilcilerine de bunu bizzat anlattım. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu 18’in bunun içinde olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım.”

TÜRKÇE EZAN YORUMU: DEĞERLERE HUSUMET

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Atatürk’ü anma programında özetle şunları söyledi:

“Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. Tek parti yönetimi, elinden gelse Türkiye’yi Alman Nazizmi, İtalyan faşizmi veya Sovyet sosyalizminden birinden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahiptir. Bugün hâlâ tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması, bu özlemin, milletin değerlerine yönelik bitmek bilmeyen bu husumetin işaretidir.

TERÖRİSTLE İŞ TUTANLAR

Görünürde Kandil’deki PKK’yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriye’deki mensuplarıyla kol kola devriye gezerken Irak’taki ele başlarını hedef gösterenler, bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Hepsini iyi biliyoruz. Biz onlara her fırsatta bu oyunun tutmayacağını terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak’taki terör yuvalarını dağıtarak Kandil’i de Sincar’ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz. İnşallah yakında Fırat’ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.”



- Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, BBP Lideri Mustafa Destici, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları yer aldı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz” yazdı.