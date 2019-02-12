Tanzim satış noktaları nerede? İBB 34 ilçede tanzim satış noktası açtı!
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktalarının nerelerde olduğu vatandaşlarca araştırılıyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı uygulamaya başlanan tanzim satışlar İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde belli noktalarda vatandaşlara hizmet veriyor. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi sebzelerin satışı yapılıyor. Peki, tanzim satış noktaları nerede var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz' açıklamasının ardından harekete geçildi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından belli semtlere tanzim satış noktaları açıldı. İşte, vatandaşların ucuza sebze/meyve satın alabileceği tanzim satış noktalarının yerleri...
İBB 34 İLÇEDE TANZİM SATIŞ NOKTASI AÇTI
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçiriliyor.
Aksaray Meydanı'nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.
Baraçlı, "Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz.'' dedi.
"Tüm ekip arkadaşlarımız, zabıta ve halkla ilişkiler ekibimiz öncülüğünde satışlarımızı bu noktalarda gerçekleştireceğiz" diyen Baraçlı, ürünlerin kalitelerinin ön planda olacağını, amacın enflasyonla mücadele ederek vatandaşın temiz ve lezzetli ürünleri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Baraçlı, "Önümüzdeki hafta İstanbul'daki 50 tanzim satış noktasında vatandaşın sebze ve meyve fiyatları ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber olmak üzere çalışmalarımız başlayacak." değerlendirmesini yaptı.
Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.
TANZİM SATIŞ NOKTALARI İSTANBUL'DA NEREDE?
Sebze ve meyveyi direkt üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kurulan satış noktaları, hiçbir kar gözetmeden ürün satışını gerçekleştiriyor.
İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.
1
KAĞITHANE MEYDANI
26
ÜMRANİYE MEYDANI
2
MECİDİYEKÖY MEYDANI
27
ESENLER MEYDANI
3
AVCILAR MEYDANI
28
ESENYURT MEYDANI
4
KADIKÖY MEYDANI
29
ÇEKMEKÖY MEYDANI
5
BAKIRKÖY MEYDANI
30
K.ÇEKMECE MEYDANI
6
AKSARAY MEYDANI
31
ZEYTİNBURNU MEYDANI
7
EMİNÖNÜ MEYDANI
32
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
8
TAKSİM MEYDANI
33
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
9
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
34
BÜYÜKÇEKMECE
10
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
35
EYÜPSULTAN MEYDAN
11
BAYRAMPAŞA MEYDANI
36
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
12
BAĞCILAR MEYDANI
37
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
13
GÜNGÖREN MEYDANI
38
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
14
SULTANBEYLİ MEYDANI
39
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
15
SULTANGAZİ MEYDANI
40
BOSTANCI LUNAPARK
16
GOP MEYDANI
41
PENDİK SAHİL MEYDAN
17
SARIYER MEYDANI
42
HALKALI MEYDAN
18
BEŞİKTAŞ MEYDANI
43
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
19
ÜSKÜDAR MEYDANI
44
ATAŞEHİR MEYDAN
20
ŞİRİNEVLER MEYDANI
45
İSTİNYE İSPARK
21
KARTAL MEYDANI
46
ZEYTİNBURNU AVM
22
MALTEPE MEYDANI
47
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
23
PENDİK MEYDANI
48
HALİÇ
24
TUZLA MEYDANI
49
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
25
SANCAKTEPE MEYDANI
50
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
ANKARA'DA 15 NOKTAYA KURULDU
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle