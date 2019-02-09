Tanzim satış nedir? Tanzim satış noktaları nerede var?
Sebze meyve fiyatlarındaki artışa karşı piyasayı düzenleyecek gıda modeli hayata geçiyor. Bu kapsamda sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için çalışmalar başlarken, vatandaşlar tanzim satış hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, tanzim satış noktası nedir? Tanzim satış noktaları nerede var?
Satıcı fiyatlarının yükselmesini önlemek ve bazı malların tüketiciye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla tanzim satış noktaları açılıyor. Bu hususta Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan ‘halk sebze’ tanzim satış noktalarında 11 Şubat'tan itibaren ürünler satılmaya başlanacak. İşte, tanzim satış noktası hakkında merak edilenler...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin yakın zaman önce yaptığı açıklamasında, "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." bilgisini paylaşmıştı.
ANKARA'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE?
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor. Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların 11 Şubat'tan itibaren başlayacağı öğrenildi.
TARIM KREDİ HAREKETE GEÇTİ
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını belirterek, "Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kar koymayacağız." dedi.
Poyraz, AA muhabirine sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:
"Bu konuda çalışmalarımız başladı. Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için buna hemen hemen hiç kar koymayacağız. Bu işlerle her aracı kendi karını eklediği için, ne kadar aracı olursa fiyat da o kadar artar. Biz üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz. Bir tarafta üreticimiz olacak diğer tarafta satış yapacak yetkililer olacak."
Poyraz, çiftçiye ürünlerini Tarım Kredi'ye satmaları için zorlama yapılmayacağının altını çizerek, "Biz zaten piyasadayız. Geçen sene çiftçilerden 800 milyon liralık ürün almışız. Hububat ve bakliyat ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz işi, şimdi önceden kısmi olarak yaptığımız yaş sebze meyvede de sürdüreceğiz. Piyasada hangi ürüne ihtiyaç varsa sezonuna göre temin edip göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Tarım Kredi yetkililerinin yaş sebze meyve alımı konusunda çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Poyraz, "Sistem çok kısa süre içerisinde işlemeye başlayacak." dedi.
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