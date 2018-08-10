'Tantana'yı kestiler
İSTANBUL’da geçen mart ayında polise başvuran bir kişi, bankadan çıktıktan sonra çevresini saran kişilerin kavgaya tutuştuğunu, kavga bittikten sonra bankadan çektiği paranın yerinde olmadığını söyledi.
Benzer şikâyetlerin Şişli, Fatih, Güngören ve Kadıköy’den de yapıldığını belirleyen Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Kamera görüntülerinde, banka ya da döviz bürosundan çıkan kişilerin hedef alındığı belirlendi.
KAVGAYA TUTUŞUYORLAR
Polisin yaptığı tespitlere göre, çete üyeleri banka ve döviz büroları çevresinde pusu kuruyor, parayla çıkan kişilere önce omuz atıp ardından kavgaya tutuşuyordu. Kavga sırasında araya alınan kişinin parası yine çete üyesi tarafından çalınıyordu. ‘Tantanacılık’ adı verilen yöntemle vurgun yapan çetenin elebaşılığını 9 suçtan kaydı bulunan A.T.’nin yaptığı belirlendi. Çetenin hedef aldığı 21 kişiden 650 bin TL aldığı tespit edildi. Ekipler geçen çarşamba günü İstanbul ve Diyarbakır’daki adreslere eşzamanlı girdi. Elebaşı A.T’nin de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Çete üyelerinin hırsızlık, gasp, kapkaç, uyuşturucu ve tacizin de arasında bulunduğu 150 suçtan kayıtları olduğu belirlendi.
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