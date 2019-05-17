Tansiyon uyarısı: Değerini bil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTansiyon uyarısı: Değerini bil
GeriGündem Tansiyon uyarısı: Değerini bil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesude ERŞAN
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tansiyon uyarısı: Değerini bil

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Tansiyon uyarısı: Değerini bil

Türkiye’de her üç erişkinden biri hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastası. Ancak hastaların neredeyse yarısı bunun farkında bile değil. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, “Hasta olmasanız da mutlaka tansiyonunuzu ölçün ya da ölçtürün. Tansiyon değerinizi bilin” diyor.

18 YAŞIN ÜSTÜNDE HERKES ÖLÇTÜRSÜN

Türkiye’de 20 milyon hipertansiyon hastası bulunduğu hesaplanıyor. Dünyada ise 2025 yılında 1.5 milyar insanın hipertansiyon hastası olacağı tahmin ediliyor. Her gün 25 binden fazla insan bu hastalıktan dolayı yaşamını yitiriyor. Hipertansiyonda tanı oranlarının düşüklüğünün ana sorun olduğunu belirten Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, şu bilgileri veriyor:

“Hastaların yüzde 45’inin ne tanısı var ne de tedavi alıyor. Hipertansiyon sinsi bir hastalık. Baş ağrısı ve dönmesi, kulak çınlaması, çarpıntı, görmede bozukluk gibi belirtilere vücut da alışıyor. Tanı konduğunda ise maalesef hastalar ilaçlarını uygun şekilde almıyor, tuzsuz yemiyorlar. Bu yüzden yetişkinlere ‘Kan basıncını ölçtür, değerini bil. Böylece sağlığının da değerini bilirsin’ diyoruz. 18 yaşın üstünde herkesin bir kere tansiyon ölçtürmesini öneriyoruz. Eğer kan basıncı değeri 12/8’in altında ise en az 5 yılda bir, 12-13/8-8.5 arasında ise en az 3 yılda bir, ‘yüksek normal’ olarak nitelendirilen 13-14/8.5-9 arasında ise en az yılda bir kan basıncı değerinin ölçülmesini öneriyoruz.”

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artarken 35-65 yaş grubunda yüzde 40’ları buluyor. 70’li yaşların üzerinde ise her üç kişiden ikisi hipertansif. Prof. Dr. Erol, kadınların daha fazla risk altında olduğunu söylüyor: “Kadınlarda hastalığın görülme sıklığı (yüzde 36), erkeklerden (yüzde 30) fazla. Erkeklerin yüzde 59’u hipertansiyon hastası olduğunu bilmezken bu oran kadınlarda yüzde 33. Ancak Avrupa ülkelerinde tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek. Bizde kadınlarda daha yüksek olmasının başlıca nedenleri obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam. Ayrıca yeme alışkanlıklarımızda tuz oranı çok yüksek. Turşu, salamura, salça, ekmek vs. hepsi çok tuzlu. Almamız gereken tuz miktarının üç katını tüketiyoruz.”

DAMAR VE ORGANLARI BOZUYOR

YÜKSEK tansiyon uzun dönemde, damarın iç yüzeyinde hasara yol açıyor. Hipertansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma meydana gelebiliyor. Organlara giden kanın akışı bozularak organ yetmezliklerine neden olabiliyor. Beyin kanaması, felç (inme), görme kaybı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine zemin hazırlıyor. Hastalık kalbi sürekli yoruyor. Çünkü yüksek basınçla kalbin duvarı kalınlaşıyor. Bir süre sonra kalp yetmezliği başlayabiliyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış