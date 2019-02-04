Tansiyon, diyabet, astım... 500 ilaç piyasada yok

Piyasada ilaç bulma konusunda yaşanan sorun bazı hastalar açısından tehlike oluşturmaya başladı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, özellikle ithal edilen ilaçlarda sıkıntı yaşandığını söyledi. Sadece ilaç fiyatını düşürmeye yönelik hamleler yerine daha esnek, ilaca odaklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Çolak, “İlaç fiyatında ekonomiciler, maliyeciler değil, asıl Sağlık Bakanlığı belirleyici olmalı. Bizim önerimiz kur değişikliklerinin yılda bir değil, piyasa şartları içerisinde gerektiğinde küçük oranlarda da olsa yapılması” dedi.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Son üç yıldır fiyatlarının güncellenmesi sürecinde ilaç sıkıntısı yaşandığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Z. Cenap Sarıalioğlu ise şunları söyledi: “Temel neden reel döviz kuruyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç için belirlenen döviz kuru arasındaki makasın çok açılmış olması. İlaçta dışa çok bağımlıyız, neredeyse yüzde 60’ı ithal. Yerli ilacın da hammaddesi yurtdışından. 20 Şubat’da yürürlüğe girecek yeni kuru bekleyen firmalar, ürettikleri ilaç adedini azaltıyor veya hiç üretmiyor. Yurtışından getirdikleri ilaçları piyasaya vermiyor. Bu yıl ağustos ayında yaşadığımız döviz krizinden sonra firmalar çok daha fazla tedbir aldı.”

KAYIPLAR OLABİLİR

Ağrı kesiciden tansiyon ve diyabet ilacına kadar ilaca erişimde ciddi sorun olduğunu vurgulayan Sarıalioğlu şöyle devam etti: “Bugün maalesef yaklaşık 500 kalem ilaç piyasada yok. Hastalarımız da ciddi sıkıntı içinde. Hastalara üzülüyor, çok ciddi sıkıntıları olabileceğini biliyoruz çünkü. Depoları arıyoruz, onlarda olmadığını öğrenince diğer eczacı arkadaşlarımıza soruyoruz. Üç kutu ilaç alması gerekirken, bulabilirsek bir kutuyla yollayıp, ‘İdare et’ diyoruz. Sorun acil çözülmeli. Geri dönülmez olaylara, hasta kayıplarına yol açabilir. Türkiyenin her yerinde sıkıntı var.”

MUADİLLERİ DE YOK

- Nihat Yaşar (Eczacı): Geniş spektrumlu antibiyotikler, antiviraller, kalp ve damar hastalıkları (özellikle tansiyon), diyabet, astım, KOAH, bazı sindirim sistemi hastalıkları, göz damlalarında sıkıntı var. Bazılarının muadili de yok. Mecburen hastalara ‘Eczane eczane gez, belki bir yerde bulursun’ diyoruz. Bazen eczaneler aramızda ilaç takası yapıyoruz.

- Mehmet Demirok (Eczacı): Raporuyla gelen hastayı tek ilaçla yolluyor, 3-4 kutusu için bekletiyoruz. ‘Tekrar gel’ diyoruz. Türkiye’de ilaç ucuz olduğu için yurtdışından buraya ilaç almaya gelenler oluyor. Bu arada ilaç firmaları reçetesiz satılan vitaminler vs. zaten istedikleri zammı yaptılar.

FİRMALARIN GÖZÜ KUR AYARINDA

Yüksek iskonto ve düşük kurdan şikâyet eden ilaç firmalarının gözü 19 Şubat’a kadar açıklanması gereken ve hemen ertesi günü yürürlüğe girecek olan yeni ilaç döviz kurunda. Halen ilaçlar için 2.69 TL’lik sabit Euro kuru uygulanıyor.

TEDAVİSİ BİLİNMEYEN HASTALIKLARA KOMİSYON

MECLİS, yarıyıl tatilinin ardından yeniden çalışmasına başlayacak. Meclis’te bu hafta Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, bu hastalıklarda tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin arttırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışacak.

Genel Kurul’da bu hafta 51 maddelik Maden Yasası’nda değişiklik içeren torba teklif de görüşülecek. -ANKARA