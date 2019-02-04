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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tansiyon, diyabet, astım... 500 ilaç piyasada yok

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Tansiyon, diyabet, astım... 500 ilaç piyasada yok

Eczanelerde çok önemli hastalıklarda kullanılanlar da dahil, birçok ilacı bulma konusunda sorun yaşanıyor. Hastalar eczane eczane, semt semt ilaç arıyor. Yaklaşık 500 ilaç piyasada bulunmuyor.

Piyasada ilaç bulma konusunda yaşanan sorun bazı hastalar açısından tehlike oluşturmaya başladı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, özellikle ithal edilen ilaçlarda sıkıntı yaşandığını söyledi. Sadece ilaç fiyatını düşürmeye yönelik hamleler yerine daha esnek, ilaca odaklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Çolak, “İlaç fiyatında ekonomiciler, maliyeciler değil, asıl Sağlık Bakanlığı belirleyici olmalı. Bizim önerimiz kur değişikliklerinin yılda bir değil, piyasa şartları içerisinde gerektiğinde küçük oranlarda da olsa yapılması” dedi.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Son üç yıldır fiyatlarının güncellenmesi sürecinde ilaç sıkıntısı yaşandığını belirten  İstanbul Eczacı Odası Başkanı Z. Cenap Sarıalioğlu ise şunları söyledi: “Temel neden reel döviz kuruyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç için belirlenen döviz kuru arasındaki makasın çok açılmış olması. İlaçta dışa çok bağımlıyız, neredeyse yüzde 60’ı ithal. Yerli ilacın da hammaddesi yurtdışından. 20 Şubat’da yürürlüğe girecek yeni kuru bekleyen firmalar, ürettikleri ilaç adedini azaltıyor veya hiç üretmiyor. Yurtışından getirdikleri ilaçları piyasaya vermiyor. Bu yıl ağustos ayında yaşadığımız döviz krizinden sonra firmalar çok daha fazla tedbir aldı.”

KAYIPLAR OLABİLİR

Ağrı kesiciden tansiyon ve diyabet ilacına kadar ilaca erişimde ciddi sorun olduğunu vurgulayan Sarıalioğlu şöyle devam etti: “Bugün maalesef yaklaşık 500 kalem ilaç piyasada yok. Hastalarımız da ciddi sıkıntı içinde. Hastalara üzülüyor, çok ciddi sıkıntıları olabileceğini biliyoruz çünkü. Depoları arıyoruz, onlarda olmadığını öğrenince diğer eczacı arkadaşlarımıza soruyoruz. Üç kutu ilaç alması gerekirken, bulabilirsek bir kutuyla yollayıp, ‘İdare et’ diyoruz. Sorun acil çözülmeli. Geri dönülmez olaylara, hasta kayıplarına yol açabilir. Türkiyenin her yerinde sıkıntı var.”

MUADİLLERİ DE YOK

- Nihat Yaşar (Eczacı): Geniş spektrumlu antibiyotikler, antiviraller, kalp ve damar hastalıkları (özellikle tansiyon), diyabet, astım, KOAH, bazı sindirim sistemi hastalıkları, göz damlalarında sıkıntı var. Bazılarının muadili de yok. Mecburen hastalara ‘Eczane eczane gez, belki bir yerde bulursun’ diyoruz. Bazen eczaneler aramızda ilaç takası yapıyoruz.

- Mehmet Demirok (Eczacı): Raporuyla gelen hastayı tek ilaçla yolluyor, 3-4 kutusu için bekletiyoruz. ‘Tekrar gel’ diyoruz. Türkiye’de ilaç ucuz olduğu için yurtdışından buraya ilaç almaya gelenler oluyor. Bu arada ilaç firmaları reçetesiz satılan vitaminler vs. zaten istedikleri zammı yaptılar.

FİRMALARIN GÖZÜ KUR AYARINDA

Yüksek iskonto ve düşük kurdan şikâyet eden ilaç firmalarının gözü 19 Şubat’a kadar açıklanması gereken ve hemen ertesi günü yürürlüğe girecek olan yeni ilaç döviz kurunda. Halen ilaçlar için 2.69 TL’lik sabit Euro kuru uygulanıyor.

TEDAVİSİ BİLİNMEYEN HASTALIKLARA KOMİSYON

MECLİS, yarıyıl tatilinin ardından yeniden çalışmasına başlayacak. Meclis’te bu hafta Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, bu hastalıklarda tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin arttırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışacak.

Genel Kurul’da bu hafta 51 maddelik Maden Yasası’nda değişiklik içeren torba teklif de görüşülecek. -ANKARA

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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