Tanklar Menbiç kırsalında mevzide
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de Fırat Kalkanı harekâtıyla ele geçirilmiş Cerablus ve Menbiç sınır hattına sevkıyatı dün de devam etti.
Güvenlik kaynakları, bölgeye sevk edilen takviye güç içinde yer alan tank ve diğer zırhlı-paletli araçların Menbiç kırsalında mevzilendiklerini ancak ilçe merkezini hedef alan olası bir harekâtın parçası olmadığını özellikle vurguladılar. Sevkıyatın bir kısmının değişim amacıyla yapıldığı belirtildi. Harekâtı önlemek için yerleşim yerlerinde hendek ve tünel kazan terör örgütü PYD/YPG, Kamışlı ve Haseke’de Esad’a bağlı güçlerin bölgeye gelmesi için halkı sokağa döktü. Her iki yerdeki gösterilerde bölgenin ve sınırın Suriye ordusunun denetimine girmesi istendi.
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