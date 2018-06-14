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    Tanklar için Kandil'e yol açılıyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    14.06.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    Kuzey Irak’ta 30 km kadar derinliğe inen Türk Silahlı Kuvvetleri, iş makineleriyle tank ve diğer zırhlıları taşıyacak büyük tonajlı araçların geçebileceği yollar açıyor.

    Tanklar, Fırtına obüsleri ve diğer zırhlı araçlar kritik bölgelerde mevzilenecek. TSK’nın şimdiye kadar kurduğu 11 ayrı üsse teröristlerin gece-gündüz hareketliliğini tespit amacıyla termal kameralı tanklar konuşlanmıştı. Harekâtın genişlemesi üzerine, sınır hattındaki ‘komuta yerleri’ sayısı da artmaya başladı.

    Komuta yerleri, içeride bulunan birlikler ve bölgedeki istihbarat ağlarından gelen rapor doğrultusunda yeni askeri hamleleri planlayıp, buna göre sevk ve idareyi yapıyor. Riskli durumlarda ise komuta yerleri, Kandil Harekâtı’nı da yürüten 2. Ordu Komuta Merkezi ile irtibata geçerek, merkeze gönderdiği bilgilerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu kendisine gönderilen talimatlar doğrultusunda yeni planları devreye sokuyor. 

    Etiketler: kuzey ırak , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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