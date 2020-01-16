Tank Palet’te vana bizde

(Tank Palet tartışması) Kontrol bizde. Niye böyle bir tartışma oluyor bilmiyorum. Burada yönetim Türk, kontrol Türk. Sermaye Katarlılar gelmiş girmişler. Buralarda mümkün olduğunca genelden bakmak lazım. Mülkiyet bakanlığın, yönetim, vana bizde. Milli Savunma’da.

(Libya’ya asker gönderilmesi) Askeri muhtıra çerçevesinde sayısı zamanla değişen personelimiz var. Eğitim veriyorlar, danışmanlık yapıyorlar. Bu tamamen askeri eğitim işbirliği. ‘Ateşkes bitti’ diye haberler çıktı. Sahada karşılığı yok. Sosyal medyadaki iddialara inanmamak lazım. Hafter’in de sözde de olsa resmi bir mekanizması var. Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarının bitmesini bekliyoruz. Muhatap Ruslardır.

(Libya’da ateşkes çöktü mü?) Bunu söylemek için erken. Berlin’de 19’unda konferans var. Oradan sonuç çıkacaktır.

(İdlib’de durum ne?) Rejim sözlerine uymadı. Ruslarla görüşerek orada birlikte güvenli alan, köy oluşturalım hiç değilse kışı orada geçirsinler istiyoruz. 12 gözlem noktamız var. Emir kesin. Oradan çekilmemiz söz konusu değil.

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ GÖRÜŞMESİ

(İstihbarat başkanları Suriye ile görüştü, bu yeni bir dönem mi?) Yapmamız gereken ne varsa ilgili kişiler kurumlar, bakanlar bu konuda çalışırlar. Aslolan milli menfaatler. İlgili kişi, kurum, yetkili kimse şunlar bunlar yapılır. Bunlar yapıldı, yapılacak, yapılır. (Askeri alanda da görüşmeler yapıldı mı? Görüşmelere siz de katıldınız mı?) Her duyduğunuza itibar etmeyin.