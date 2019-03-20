Tank-Palet Fabrikası tepkisi: İspatla, her şeyi bırakmaya varım
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli’deki mitingin ardından gittiği Sakarya’da, Arifiye’deki Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirildiği iddialarına yanıt verdi.
Mülkiyet devri olmadığını anlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları söyledi:
“Bu bay Kemal var ya... Arifiye’de ana bakım fabrikası... Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı, Silahlı Kuvvetlerimiz için çeşitli paletli araçlar, dürbünler ve optik malzemeler üreten önemli bir tesisti. Savunma sanayimizin birikiminde önemli yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmişti. Bu çalışmaları sadece kamu imkânlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda böyle bir fabrikayı, en az buraya yapılacak yatırım için 50 milyon dolar gerekiyordu. Biz burada çok daha farklı bir adım attık. Bizim yüksek teknolojiye ve hızlı iş üretme süreçlerine geçmeye hemen ihtiyacımız vardı. Bunun için Arifiye’deki ana bakım fabrikasının işletmesini gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak üzere BMC’nin biliyorsunuz yüzde 50’si Katar’la ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC’ye devrettik. Bay Kemal ne diyor? ‘Sattılar’ diyor. Ya satılan birisi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım ama sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Yalancısın. Akşam yalan, sabah yalan.
BUNLAR YIKMAK İÇİN VAR
Bu fabrikanın arazisi, taşınmazları, tezgâhları, ekipmanları her şeyi devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına... Biz göreve geldiğimizde savunma sanayimizin yüzde 20’si yerliydi, şimdi yüzde 70’e ulaştı. Bunu böyle yaptık. Az önce Karadeniz Ereğli’den geliyorum. Ereğli Demir Çelik’e kurulacağı zaman bu CHP zihniyeti ona da karşı çıkmıştı. Bunlar yapmak için yok, bunlar yıkmak için var.”
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