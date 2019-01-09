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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA  
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tank fabrikası tartışması

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Tank fabrikası tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda dün, Sakarya’da bulunan Tank ve Palet Fabrikası’nın özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili tartışma yaşandı. Özelleştirme kararıyla ilgili araştırma önergesi veren ve önergenin ön görüşmelerinin de dün yapılmasını isteyen İYİ Parti’nin önerisi kabul edilmedi.

Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, özelleştirme kararının hukuksuz olduğunu savunarak “Bu fabrikayı Ethem Sancak ve Katarlı ortağının alacağı iddia ediliyor. Önceden alıcısı belli olan bir ihaleye ihale denir mi” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise fabrika özelleştirme kapsamına girdikten sonra, yüzde 49.9 hissesi Katar ordusuna ait olan bir firmanın 25 yıllığına kullanım hakkını almaya çalıştığını iddia etti.

YILMAZ: SATMA YOK   

Eleştiriler sonrasında kürsüye gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Burada işletim hakkının devri söz konusu olacaktır. Özelleştirme uygulaması işletme hakkının devredilmesi suretiyle yapılacaktır. Satmak  ve personel tasfiyesi yok, bu süreçte ve sonrasında personelin özlük haklarında bir kayıp olmayacaktır. Esas olan fabrikada verimliliğin arttırılması ve stratejik ürünlerin üretilmesidir. Fabrika arazisi ve her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü tezgah ve ekipmanın mülkiyeti devlette kalacaktır.

MSB KONTROLÜNDE

İşletme süresince fabrikanın yeteneklerinin korunması ve yeni yetenekler kazanmasına yönelik yatırımlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kontrolünde yapılacaktır. Halihazırda fabrikada üretilen fırtına obüsü dahil, Poyraz mühimmat aracı dahil, tırtıllı araç paleti ve muhtelif optik malzemeler dahil üretimine devam edecektir.”     

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Siz bu tavrınızla ne milli ne de yerli olmadığınızı bir kez daha ispat ettiniz. Türkiye’nin ordusunun fabrikasını kalkıp Katarlılara peşkeş çeken, ne millidir ne yerlidir” diye konuştu.

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