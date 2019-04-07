Tank avcısından tam isabet
SİLAH Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında paletli araca yerleştirilen tanksavar kulesinden yapılan atış başarıyla sonuçlandı.
Kuleden fırlatılan Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) füzesi, ilk kez hareketli bir hedefi 2 bin 250 metre mesafeden tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan STA projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Proje ile TSK envanterinde yer alan Kornet-E ve OMTAS füzelerinin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA’ların yurtiçi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor. Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. FNSS’nin STA Projesi kapsamında geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavardan OMTAS füzesinin doğrulama atışları da sürüyor. Geçen yıl başarıyla sonuçlanan Kornet füzesi atışlarının ardından bu kez de KAPLAN STA aracına entegre edilen OMTAS füzesinin hareketli hedefe karşı atışı başarıyla sonuçlandı.
ZIRHLI BİRLİKLERİN GÜCÜNÜ ARTTIRACAK
Piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma ve saldırı gücünü artırmak amacıyla piyade tarafından taşınabilen tüp içerisinde üç ayak üzerinden ateşlenmek üzere geliştirilen bir tanksavar füze sistemi olarak tasarlanan OMTAS, bunun yanı sıra kara araçlarında da kullanıma uygun özelliklere sahip bulunuyor. ROKETSAN’ın geliştirdiği OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor. m
Yorumları Göster
Yorumları Gizle