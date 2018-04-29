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    Tanju Çolak milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu

    AA
    29.04.2018 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AK Parti'den İzmir 1. Bölgeden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Çolak, AK Parti İzmir İl Başkanlığına giderek evrakını teslim etti.

    Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Çolak, İzmir'i çok sevdiğini söyledi. Urla'da bir yazlığı bulunduğunu, zaman zaman gelip gittiğini anlatan Çolak, halkın sıcaklığı ve ilgisinden memnun olduğunu aktardı. Çolak, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. 2014 seçimlerinde de başvurmuştum. Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar buradan adaylığımızı koyduk. Bu konuda da sivil toplum örgütleri ve spor camiası bize destek oldu. Bugün geldik müracatımızı yaptık. Hayırlı olsun, İnşallah güzel olacak." dedi.

    Daha önce de Urla'dan belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptığını hatırlatan Çolak, "Varlığımız hep AK Parti'den devam etti çünkü Beyefendiye olan saygımız sevgimiz ve sporcu kişiliği beni çok etkiliyor. Duruşu, hizmetleri, yaptıklarından dolayı Tanju Çolak olarak AK Parti'den uzun süredir devam ediyorum. Görev verilsin verilmesin hiç önemli değil, biz bu uğurda desteklemeye, bağlılığımızı bildirmek için buradayız." diye konuştu. Çolak'ı bazı spor kulübü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yalnız bırakmadı. 

     

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    Etiketler: milletvekili adayı , gündem
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