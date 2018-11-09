Tanıtım videosu paylaşıldı! Onları hiç böyle görmediniz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.11.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

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AK Parti Gençlik Kolları'nın başlattığı "Kampüse Hoşgeldin" projesi için bazı bakanlar ve parti yöneticileri kamera karşısına geçti. Öğrencilik yılları anılarını anlatan siyasiler gençlere tüyo da verdi.

Bakanlar ve milletvekilleri ile AK Parti yöneticileri kamera karşısına geçti. Öğrencilik yıllarına dönüldü hatıralar anlatıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Klip, AK Parti Gençlik Kolları'nın "Kampüse Hoşgeldin" projesinin tanıtımı için hazırlandı.

Esprili bir dille hazırlanan yeni tanıtım videosunda, bu kez, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Kandemir, Cevdet Yılmaz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

Tanıtım videosu paylaşıldı Onları hiç böyle görmediniz


500 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan ve 2016'da hayata geçen "Kampüse Hoşgeldin" projesi ile 81 ilde üniversiteye başlayan yaklaşık 500 bin öğrenciye, okuyacakları üniversiteye ve yaşayacakları şehre adaptasyon, barınma ve burs imkanları hakkında rehberlik hizmeti verildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptığı açıklamada, "Kampüse Hoşgeldin" projesi ile üniversiteye yeni başlayan öğrencileri karşılayarak, olası sıkıntılarına yönelik çözüm ürettiklerini söyledi.

Büyükgümüş, üniversite eğitiminin, çoğu zaman şehir değiştirilmesiyle başlayan yeni bir yaşantı olduğuna işaret ederek, "Kampüse Hoşgeldin, tam da bu yeni dönemde genç kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştığımız, gittiği şehirde, hayatının bu yeni döneminde hem kendisini neler beklediğini hem de bu yeni dönemi nasıl daha verimli bir şekilde değerlendirebileceği hususunda ona yardımcı olmaya çalıştığımız bir proje." dedi.
Gençleri havaalanlarında, otogarlarda veya üniversite kampüs kapılarında karşıladıklarını aktaran Büyükgümüş, proje sayesinde, gençlerle tanıştıklarını ve planlanan etkinliklerden bahsettiklerini belirtti.

"REHBERLİK ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ"

"Kampüse Hoşgeldin projemizle şu an itibarıyla 500 bin gence temas ettik, 125 bin genç kardeşimiz de 'Bu platformun bir parçası olmak ve yapacağınız etkinliklere, üniversitede yapılacak çalışmalara katılmak istiyorum' diyerek çalışmalarımıza dahil oldu." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, söz konusu gençlerin derslerine yardımcı olmak ve kendilerini geliştirmeleri için yapması gerekenlere ilişkin rehberlik çalışması başlatacaklarını bildirdi.

Projenin, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları çözmek fikriyle başladığını ve geliştiğini hatırlatan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir şehre gittiği zaman öğrenci kardeşimiz hangi sıkıntıları çekecekse biz hepsine cevap üretmek için çalışıyoruz. Barınma noktasında yurt yahut ev olanakları ile ilgili öğrencileri bilgilendiriyoruz. Bunun yanında hangi bursların kendisi için uygun olabileceğiyle alakalı danışmanlık veriyoruz. Çünkü önemli olan şey ilk başta bilgidir, haberdar olmaktır. Kardeşlerimiz yeni bir şehre geldiler, hızlı bir şekilde yaşadıkları şehirle kaynaşmalarını, kendi bölümlerinde okuyan diğer arkadaşlarımızla tanıştırmayı hedefliyoruz.

Biz bu projeyi gönüllü bir hareket olarak organize ediyoruz. 125 bin kişi arasında parti teşkilatımızda olan arkadaşlarımız da olmayan arkadaşlarımız da var. Bizim işimiz sadece koordine ederek, arkadaşlarımızın karşılacakları zorluklara yardımcı olmak. Aynı zamanda kendimizi de tanıtıyor, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Yan aktivite olarak gençlik kollarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz."

"KIZILCAHAMAM KAMPI'NDA GENÇLERİMİZİ SİYASİLERLE BULUŞTURUYORUZ"

Büyükgümüş, öğrencilere yaşadıkları şehri tanıtıcı kültür gezileri düzenlediklerini belirterek zaman zaman gençlerin bakanlar ve milletvekilleriyle buluşturulduğu programlar da organize edildiğini kaydetti.

Üniversiteye yerleşen ve eğitim gören genç sayısının her sene arttığını vurgulayan Büyükgümüş, "Birinci önceliğimiz daha fazla gence ulaşmak, ikincisi ise bu projeyi yıllara yayılan daha güçlü bir proje haline getirerek bundan faydalananların kendi içinde tecrübe paylaşımı yaptıkları platform olmasını sağlamaktır." dedi.

 

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