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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)
04.03.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Tanımadığı bir kişi dokundu, hayatı kurtuldu! İnanılmaz anlar...

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ADANA'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici, 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında hiçbir şeyden habersiz marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen kişi, sırtına dokundu. Aniden irkilen Binici, arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark etti ve anında eğilip ölümden döndü. Kamyonetin açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre üzerindeki şoku atlatamayan Binici, daha sonra güvenlik kamerasını izleyince fark ettiği kişinin kim olduğunu bulamadı.

'ÇARPSAYDI YAŞAMIYORDUM'

Dükkanını kapatacağı sırada, önündeki malzemeleri toplamaya başladığını söyleyen Binici, "O anda arkadamdan gelen kişi bana dokunup 'Arkana bak' dedi. Bir anda irkilip, baktığımı kamyonetin açılan kapağını fark edip, eğildim. Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim. Bana dokunan kişiyi bulup teşekkür etmek istiyorum" dedi.

 

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