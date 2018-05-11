Tanıklar hatırlamadı

Komiser K.E.H. “Görüntülerde kendimi gördüm. Ben onlara bir talimat vermedim. Ben o grubun amiri değilim ve hatırlamıyorum” ifadesini verdi. Van’da görevli sanık polis F.D. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tanıklar görüntülerin açık ve net olmadığı için görüntülerdeki kişileri teşhis edemediklerini söyledi. Tanıklar ayrıca üzerinden çok süre geçtiği için olayı tam olarak hatırlamadıklarını da söyledi. Dava 19 Eylül’e ertelendi. Baba Sami Elvan, “Ne yaparlarsa yapsınlar yine biz adalet peşinde koşacağız” dedi.



