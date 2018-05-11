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    Tanıklar hatırlamadı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    11.05.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    GEZİ Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davaya dün, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    Komiser K.E.H. “Görüntülerde kendimi gördüm. Ben onlara bir talimat vermedim. Ben o grubun amiri değilim ve hatırlamıyorum” ifadesini verdi. Van’da görevli sanık polis F.D. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tanıklar görüntülerin açık ve net olmadığı için görüntülerdeki kişileri teşhis edemediklerini söyledi. Tanıklar ayrıca üzerinden çok süre geçtiği için olayı tam olarak hatırlamadıklarını da söyledi. Dava 19 Eylül’e ertelendi. Baba Sami Elvan, “Ne yaparlarsa yapsınlar yine biz adalet peşinde koşacağız” dedi.

    Etiketler: Berkin Elvan , berkin elvan davası , gazetehaberleri , gündem
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