Tanık kamyon şoförleri ifade verdi: 'Alanda manevracı yoktu'

Kadıköy Kurbağalıdere’deki çalışmalarda kamyon şoförü olarak görev yapan Ethem Güler, “Günde 12 saat çalışıyorduk. Kazanın olduğu güzergahta manevra yapacak alanımız olmadığından mecburen geri geri giriş yapıyorduk. Kamyonların giriş yapacağı yerde ‘Yaya girişi yasaktır’ levhası vardı” dedi.

Tanık şoför Mustafa Aslan ise “Çalışma alanında güvenlik şeritleri vardı. Bu şeritler oradaki halk tarafından koparılıyordu. Girişte uyarı tabelaları vardı. Bunlar herkesin rahatlıkla görebileceği bir tabelaydı. Bizim kullandığımız araçlar İBB’ye ait araçlardı. Ara sıra geri geri gittiğimiz zaman yardımcı personel oluyordu” ifadelerini kullandı.

“CENAB-I ALLAH BÖYLE NASİP ETMİŞ”

Şule İdil Dere’nin ölümüne neden olan kamyon şoförü Mümin Kılıç ise ifadesinde “Kasten kimseyi öldürmek için bir eylemde bulunmadım. Cenab-ı Allah böyle nasip etmiş. Ben üzerinden geçmedim. 16 tonluk bir araç. Geçseydim bütün kemikleri kırılırdı” dedi.

İfadenin ardından salonda bulunan Dere’nin yakınları “Sus artık” diyerek tepki gösterdi.

AVUKATIN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Mağdur avukatları ise mahkemeden bir kez daha dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Sanık Teyfur Bingöl’ün avukatı Rıza Saka ise bu talebin yerinde olmadığını savunarak “Bu dava kamu hizmetlerini başarıyla yürüten İBB’ye karşı adeta bir kan davasına dönüştürülmektedir” dedi.

Şule İdil Dere’nin avukatları karşı tarafından ifadelerine tepki göstererek “Duruşmada siyasi bir söylemimiz yoktur. Bu olayın aydınlatılması için çabalıyoruz” dedi. Bu sırada izleyiciler de sanık avukatına tepki gösterdi. Hakim ise avukatlar arasındaki tartışmaya tepki gösterdi. Savunmaların ardından mahkeme eksik hususların tamamlanmasının ardından keşif taleplerinin değerlendirileceğini söyledi. Mahkeme mağdur avukatlarının görevsizlik taleplerini de reddetti. Mahkeme avukatların yazılı savunmalarını sunması için duruşmayı 21 Haziran tarihine erteledi.

6 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şule idil Dere’nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç’ın, “Taksirle adam öldürme” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.