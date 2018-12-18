Tanık bırakmamak için öldürmüş
İSTANBUL Bayrampaşa’da 27 Kasım’da taksici Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından öldürüldü.
Kimliği belirlenen katil şüphelisi Mehmet A., Ankara Çankaya’da eniştesi Z.K. ile birlikte yakaladı. Mehmet A.’nın ifadesinde taksiciyi işlemeyi planladığı cinayetin arkasında görgü şahidi kalmasın diye öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet A. olayı şöyle anlattı: “Eski eniştem M.K.’yi öldürmeyi planladım. Bunun için internetten 3 bin liraya tabanca aldım. Cevizlibağ’da bir taksinin şoförünü öldürüp, bagaja koydum. Sonra eski eniştem M.K.’yi öldürmek için Kadıköy’e gitmeyi planladım ama kaza yapınca kaçtım. Sabah tabancayı çöpe atıp hamama gittim. 6 Aralık’ta eniştem Z.K. ve ablam E.A. ile Ankara’ya geldim.”
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