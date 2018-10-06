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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Esra AKSU/SİNOP (DHA)
06.10.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Tanesi 5 liraya geriledi

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Tanesi 5 liraya geriledi

Karadeniz'de 1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz’e açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk nedeniyle fiyatlar düştü. Daha önce tezgahlarda 10- 15 liraya satılan palamudun tanesi, 5 liraya kadar geriledi.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi, balıkçılar Karadeniz sularına ağlarını bıraktı. Sinop'ta 'kestane karası’ fırtınasının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk nedeniyle fiyatlar da düştü. 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi, bolluk nedeniyle 5 liraya kadar geriledi. Balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, sezona bereketli başladıklarını belirtirken bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, Karadeniz’de palamut bereketi yaşandığını belirterek, "600-650 gram palamutlarımızın tanesi 5 lira. Biraz daha iri palamutlarımız var. 800-850 gram, hatta 1 kilograma yakın onların fiyatları ise 7,5 lira. Palamutlarımız bol, denizimiz bereketli. Vatandaşımız bu enflasyonda bol bol balık yiyor. Yesinler, helal olsun. Satışlarımız çok güzel. Vatandaşın bayağı yoğun bir ilgisi var. Hava şartları sebebiyle 1 hafta önce bu balıklarımızı 12,5 liradan halkımıza sunduk. Bir hafta süresince havalar estiği için fiyatlar yükselmişti. Ama havalarımız biraz daha düzeldi. Gemilerimiz, kayıklarımız, gırgırlarımız çıktı. Bol balık avlıyorlar. O yüzden balığımız bol" dedi.

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