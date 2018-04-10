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    Tanem Sivar ve eşinin kâbusu olmuştu... İstenen ceza belli oldu

    Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
    10.04.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Marmaris’in kırsal Bozburun Mahallesi’nde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları Kaan Ünveren (53) hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Tanem Sivar ve eşinin kâbusu olmuştu... İstenen ceza belli oldu

    İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017’de nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliği, sanık Ünveren’i serbest bıraktı.

    Tanem Sivar'ın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşu bu kez ateş açtıTanem Sivar-Edhem Dirvana çifti ile Bozburun’daki komşuları arasındaki yaşanan olaylar önce sosyal medyada sonra da hem yazılı hem de görsel medyada büyük ses getirdi. Ünlü çiftin Cango ve Pamuk isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Çiftin iddiasına göre sorumlu komşuydu. Tanem Sivar en son, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi. İşte NTV'nin ulaştığı o görüntüler...
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    ZEHİR TARIM İLACI ÇIKTI

    Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları Kaan Ünveren’in evinde poşet içindeki toz madde ile ölen köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı’nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi, ayrıca köpeklerden nefret ettiğini, sosyal medyada ve çevrede sürekli dile getirdiğini kaydetti. 

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    Tanem Sivar ve eşinin kâbusu olmuştu... İstenen ceza belli oldu

    Tanem Sivarın gözyaşları... Komşuları iki köpeklerini katletmiştiTanem Sivar'ın gözyaşları... Komşuları iki köpeklerini katletmişti!

    Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana’nın şikâyetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı.

    Ünveren’in Türk Ceza Kanunu’nun 151/2 maddesi kapsamında ’mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Sanık Kaan Ünveren’in Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Nisan Salı günü ilk kez hâkim karşısına çıkacağı belirtildi.

    Köpeklerin zehirlenmelerin ardından Kaan Ünveren’in kendi evinde av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ünveren’in gözdağı vermek için ateş açtığı öne sürülmüştü.

    Tanem Sivar ve eşinin kâbusu olmuştu... İstenen ceza belli oldu

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    Etiketler: köpek , köpeği zehirleyerek öldürmek , gündem
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