OMO ve Aktif Yaşam Derneği katkılarıyla bugün saat 16:00’da Hürriyet.com.tr Facebook sayfasında Tanem Sivar annelerin merak ettiği soruları soruyor, Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Özgür Bolat cevaplıyor. Siz de sorularınızla yayına katılabilirsiniz