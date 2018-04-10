Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tanem Sivar annelerin merak ettiği soruları soruyor, Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Özgür Bolat cevaplıyor

    Tanem Sivar annelerin merak ettiği soruları soruyor, Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Özgür Bolat cevaplıyor

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    OMO ve Aktif Yaşam Derneği katkılarıyla bugün saat 16:00’da Hürriyet.com.tr Facebook sayfasında Tanem Sivar annelerin merak ettiği soruları soruyor, Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Özgür Bolat cevaplıyor. Siz de sorularınızla yayına katılabilirsiniz

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri