Tandıra düşen minik Elfanur yaşamını yitirdi
IĞDIR’da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç (3), hayatını kaybetti.
Halfeli beldesindeki yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç, dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur’un çığlıkları üzerine aile yardıma koştu.
Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Elfanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak minik Elfanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.
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