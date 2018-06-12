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    TANAP nedir? TANAP'ın açılımı ne?

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

    Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de TANAP oldu. Yazılı basında ve televizyon kanallarındaki ana haber bültenlerinde sık sık yer alan TANAP projesi sonrası, TANAP'ın ne olduğu ve açılımı merak konusu oldu. TANAP'ın ne olduğunu merak eden vatandaşlar bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, TANAP nedir? TANAP'ın açılımı ne?

    Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çeşitli ülkelerin Cumhurbaşkanları tarafından yapılan TANAP projesinin ne olduğu ve detayları araştırmalara konu oldu. İşte, son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen TANAP hakkında merak edilen detaylar...

    TANAP NEDİR?

    TANAP, Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak bir projedir. Tam adı ise, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'dır. Yapımı yaklaşık üç yıldır süren proje 12 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı  Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katılımıyla açıldı.

    Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip olan 1,850 kilometre uzunluğundaki TANAP, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılayacak. Hattın Türkiye'den sonra Avrupa'ya uzayan başka bir hatta bağlanarak AB'nin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltması bekleniyor.

    TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır:

    7 adet kompresör istasyonu,

    7 adet kompresör istasyonu,

    4 adet ölçüm istasyonu,

    11 adet pig istasyonu,

    49 adet blok vana istasyonu ve

    Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu  

    Projede yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak üzere işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları da tesis edilecektir.

    Etiketler: TANAP nedir? , TANAP'ın açılımı ne? , son dakika , haberler
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