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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Tammo: YPG/PKK masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür

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Tammo: YPG/PKK masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür

Suriyeli Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, "(YPG/PKK) Esed gitsin diyenleri bastırdılar. İnsanları öldürdüler, bazılarını kaçırdılar ya da hapse attılar. Bunlar masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür." dedi.

Washington'da düzenlenen panele katılan Suriyeli Kürt grupların temsilcileri, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki muhalif Suriyeli Kürtler üzerinde ciddi baskı kurduğunu anlattı.

Türk Miras Vakfı (THO) tarafından Washington Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen "Suriye'deki Savaş: Kürt Perspektifi" başlıklı panele, Yekiti Partisi üyesi Abdullah Kedo, Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, Suriyeli aktivist Faruk Bilal ve Suriye-Amerikan Konseyi üyesi Shlamo Bolts konuşmacı olarak katıldı.

Suriye'de terörün kaynağının Beşşar Esed rejimi olduğunu anlatan Abdulaziz Tammo, "Uluslararası kamuoyu başından beri bu krizi çözemedi. İran’a alan açıldı, militanları Suriye’ye girdi. Bugün Suriye İran’ın bir vilayeti oldu adeta. Bunun bedelini milyonlarca Suriyeli ödüyor." diye konuştu.
"Özgürce yaşamak istiyoruz, PKK'nın istediği gibi değil"

Tammo, "Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var. Biz kendi topraklarımızda, Suriye’de özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz, PKK’nın istediği gibi değil." ifadesini kullandı.

PKK'nın Suriyeli kadın ve çocukları nasıl kullandığını ve uluslararası medyaya bunu nasıl "sattığını" anlatan Tammo, "Şu anda binlerce Suriyeli olmayan YPG/PKK militanı var. Bunlar Suriyeli Kürtlere ve Türkiye'ye düşmanlar. Türkiye'nin kendi sınırını koruma hakkı var. Suriye'de bir güvenli bölge olursa burası Suriyeli mülteciler için olmalıdır. Burada terör unsurları olmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.
"Bunlar masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür"

YPG/PKK'nın Esed rejimiyle anlaşarak birçok kenti rahatça devraldığını hatırlatan Abdullah Keko ise "İlk yaptıkları iş, barışçıl protestocuları bastırdılar. Esed gitsin diyenleri bastırdılar. İnsanları öldürdüler, bazılarını kaçırdılar ya da hapse attılar. Bunlar masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür. Çocuk yaştakileri askere aldılar, çoğunu kaçırdılar zorla asker yaptılar. YPG/PKK ile rejim arasındaki anlaşmayı iyi anlamamız lazım." dedi.

Faruk Bilal de Esed rejiminin desteğiyle Kandil’deki birçok PKK militanının Suriye’ye geldiğini ve oradaki Kürtler üzerinde ciddi baskı kurduğunu anlattı.

Bilal, "ABD önce yerel unsurlarla samimi bir şekilde çalışmalıdır. PKK militanları orayı terk etmelidir. Obama, Esed rejiminin sahada Suriyeli muhalifleri silmesine izin verdi. Bu ABD'nin hatasıydı." yorumunu yaptı.

Shlomo Bolts da ABD’nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin temel gerilim noktalarından biri olduğunu kaydederek, "Trump yönetimi, YPG ile Esed rejimi arasındaki ilişkiye daha fazla odaklanmalı. Bugün rejim hala bazı bölgelerde DEAŞ'ı koruyor. Bunun Washington’da daha fazla konuşulması lazım." ifadelerini kullandı.

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