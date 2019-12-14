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DHA
14.12.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Tamirhanede dehşet saçtılar! Nedeni ise şaşkına çevirdi

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Tamirhanede dehşet saçtılar! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Zonguldak’ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi’nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi. Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı. Cihat Gülle’nin oğlu Çağan Gülle ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamirhanede dehşet saçtılar Nedeni ise şaşkına çevirdi

Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan ve 6 kişi olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tamirhanede dehşet saçtılar Nedeni ise şaşkına çevirdi

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