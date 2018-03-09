Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

MANİSA’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi. Arızalanan aracını sanayi sitesine götüren vatandaş sorunun giderilmesinin ardından aracı teslim aldı. İki gün geçtikten sonra tekrar tamirciye gelen vatandaş "Bu araç yine bozuldu" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" demesi üzerine araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi.

Araç alevler içinde yanmaya başlarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.