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    Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde tamirciye sinirlenen vatandaş kendi aracını ateşe verdi.

    MANİSA’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi. Arızalanan aracını sanayi sitesine götüren vatandaş sorunun giderilmesinin ardından aracı teslim aldı. İki gün geçtikten sonra tekrar tamirciye gelen vatandaş "Bu araç yine bozuldu" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" demesi üzerine araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi.

    Araç alevler içinde yanmaya başlarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Etiketler: izmir , aracını yaktı , bozulan aracını yaktı , gündem
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