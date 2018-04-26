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    Tamirciye bırakılan lüks otomobili böyle geri aldı

    AA
    26.04.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Mersin'de tamir için bırakılan lüks otomobili parçalayarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tamirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aracın sökülen parçaları sahibine teslim edildi.

    Gürcistan'dan aldığı lüks otomobili arızalanması üzerine tatile geldiği Mersin'de tamirciye bırakan M.N.A, tamirhanenin eski çalışanlarından birinin kendisini aradığını ve aracın parçalanıp satıldığı bilgisini verdiğini belirterek polise başvurdu.
    Tamirciye bırakılan lüks otomobili böyle geri aldıBunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki E.U'nun tamirhanesine operasyon düzenledi.

    Lüks aracı parçalanmış şekilde bulan ekipler, otomobilin bazı parçalarını sattığı iddiasıyla E.U'yu gözaltına aldı.

    Tamirciye bırakılan lüks otomobili böyle geri aldı

    Tamirhanede yapılan aramada aracın sökülen parçalarının bir kısmı bulunup sahibine teslim edildi.

    Tamirciye bırakılan lüks otomobili böyle geri aldı

    E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Şüphelinin benzer suçlardan 23 kaydının olduğu öğrenildi.

    Etiketler: lüks araç , parçalanmış araç , gündem
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