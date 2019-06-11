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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
11.06.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı

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Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamire getirilen akıllı telefonun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı. Teknisyenin ve o sırada serviste olanların paniğe kapıldığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı
  • Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı
  • Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı
  • Tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Manavgat'ta adı açıklanmayan bir kişi, geçen ayın 15'inde şarj sorunu yaşadığı son model akıllı telefonunu yetkili servise götürdü. Telefon, yetkili serviste bulunan teknisyen tarafından incelenirken, bir anda bataryası patladı ve alev aldı. Masada yanmaya başlayan telefonunu panikle yere atan teknisyen, alevleri ayağıyla söndürmeye çalıştı. Teknik serviste bulunan bir müşterinin ayaklarına doğru giden telefon güçlükle söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cep telefonu bataryasının patlaması ve alev alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknisyenin masanın üzerinde alev alan telefonu yere atarak ayağıyla söndürmeye çalıştığı, bu sırada yan tarafta arkadaşının oturduğu masanın altına giden telefonu dış tarafa doğru ittiği ve müşterinin ayaklarına doğru geldiği görülüyor. Teknik servis çalışanı daha sonra telefonu ayağıyla söndürüyor.

BATARYASI PATLADI

Teknik servis sorumlusu Şenol Ay, cep telefonu bataryalarının patlamasının şarj süreleriyle ilgili olduğunu belirtti. Şenol Ay, patlayan telefonun teknik servise tamire geldiğini anlatarak, "Teknik serviste arkadaşımız kapağını kaldırdığı sırada bir anda bataryası patladı. Kullanıcılara tavsiyem, telefonlarını 2 saatten fazla şarj yapmasınlar. Özellikle akşam tak, sabah çıkar olayını bıraksınlar" dedi.

TELEFON 2 SAATTEN FAZLA ŞARJDA KALMAMALI

Telefon bataryasının patlamasının genelde iki sebebi olduğunu belirten Ay, "Bataryada ya çok kullanımdan dolayı metal yorgunluk olmuştur ya da aşırı şarj etmekten dolayı şişme yapmıştır. Bazı kullanıcılar saat 20.00- 21.00 gibi telefonu şarja takar, sabah saat 6.00- 7.00'ye kadar telefon şarjda kalır. Bataryaların 1,5 veya 2 saat içinde dolumu tamamlanır. Daha fazlası bataryaya zarar verir" diye konuştu.

Şarj süresinin en idealinin 1,5- 2 saat  olduğunu söyleyen Şenol Ay, telefonları daha fazla şarjda tutmanın bataryaların doğal kullanım süresini azalttığını da söyledi.

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