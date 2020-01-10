MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı
GeriGündem Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Murat YAYIN
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, tamir ettiği midibüsün viteste çalıştırılıp hareket etmesiyle araç ile iş yeri kapısının arasında sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41), yaralandı.

Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

Olay, Malkara Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Malkara’da seyir halinde arıza yapan midibüs, tamir için oto elektrik ustası Özden Yavaş’ın sanayideki işyerine getirildi. Yavaş, midibüsün ön kaputunu açıp arızayı gidermek için çalışmaya başladı. Yavaş, park halindeki midibüsün sürücüsünden aracı çalıştırmasını istedi. Viteste çalıştırılan midibüsün hareket etmesiyle Yavaş, araçla işyeri kapısı arasında sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağı ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Yavaş, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Midibüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle