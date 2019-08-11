Tamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor
GeriGündem Tamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’nın klinik araştırmaları (insanlar üzerinde araştırma) önümüzdeki günlerde başlayacak.

Gönüllülerin katılımıyla yapılacak araştırmalar, Sağlık Bakanlığı denetiminde ve ‘akupunktur, apiterapi, fitoterapi-aromaterapi, ozon, homeopati, kupa (hacamat), sülük, mezoterapi, hipnoz, proloterapi, osteopati, larva, kayropraktik, refleksoloji, müzikterapi uygulamaları’ konularında olacak. Bilimsel alandaki kanıtlara olan ihtiyaç dolayısıyla yapılacak araştırmaların koşullarını belirleyen Sağlık Bakanlığı, araştırmayı yapacak merkezlerin kurallara çok dikkat etmelerini istedi.

SUİİSTİMALLER VAR

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda bazı suiistimaller bulunması nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 8 farklı ülkenin klinik araştırma mevzuatlarını inceleyerek kurallar belirledi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda kanıt ortaya koyabilmek için yapılacak araştırmalar, ulusal ve uluslararası ortak birçok çalışmayı beraberinde getirecek. İşte bakanlığın belirlediği o kurallar: “Çocuklar, gebe, lohusa, emziren kadınlar ve kısıtlı bireyler üzerinde de yapılabilecek olan araştırmalar, Türkiye dışında da olabilir. Bu nedenle araştırmaya hangi merkezlerin katıldığı ve finanse eden kurumun adı açıkça belirtilecek. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu gönüllünün anlayabileceği şekilde tıbbi terimlerden uzak, anlaşılabilir ve gönüllüye hitap edecek şekilde hazırlanacak. Çalışmanın bir araştırma olduğu, araştırmanın amacı, araştırmada uygulanacak tedaviler, araştırmanın deneysel kısımları, gönüllünün maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar (araştırma hamilelerde veya loğusalarda yapılacak ise embriyo, fetüs veya süt çocuklarının da maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar dahil olmak üzere) net olarak anlatılacak.

ARAŞTIRMADAN ÇEKİLME HAKKI

İlgili mevzuat gereğince gerekiyorsa gönüllüye sigorta yapılacak ya da tazminat verilecek. Gönüllüler, herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmadan araştırmadan çekilebilecek. Kimlikler gizli tutulacak, 18 yaşından küçük pediatrik popülasyon için yapılacak araştırmalarda anne-baba rızası aranacak. Gönüllülerden alınacak biyolojik materyaller herhangi bir şekilde ticari kazanç kaynağı olarak kullanılamayacak. Araştırma ürünlerinin Türkçe etiketi bulunacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu
Duşa girdi, çıktığında hayatının şokunu yaşadı!
Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı