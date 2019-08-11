Tamamlayıcı tıpta insan deneyleri yakında başlıyor
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’nın klinik araştırmaları (insanlar üzerinde araştırma) önümüzdeki günlerde başlayacak.
Gönüllülerin katılımıyla yapılacak araştırmalar, Sağlık Bakanlığı denetiminde ve ‘akupunktur, apiterapi, fitoterapi-aromaterapi, ozon, homeopati, kupa (hacamat), sülük, mezoterapi, hipnoz, proloterapi, osteopati, larva, kayropraktik, refleksoloji, müzikterapi uygulamaları’ konularında olacak. Bilimsel alandaki kanıtlara olan ihtiyaç dolayısıyla yapılacak araştırmaların koşullarını belirleyen Sağlık Bakanlığı, araştırmayı yapacak merkezlerin kurallara çok dikkat etmelerini istedi.
SUİİSTİMALLER VAR
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda bazı suiistimaller bulunması nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 8 farklı ülkenin klinik araştırma mevzuatlarını inceleyerek kurallar belirledi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda kanıt ortaya koyabilmek için yapılacak araştırmalar, ulusal ve uluslararası ortak birçok çalışmayı beraberinde getirecek. İşte bakanlığın belirlediği o kurallar: “Çocuklar, gebe, lohusa, emziren kadınlar ve kısıtlı bireyler üzerinde de yapılabilecek olan araştırmalar, Türkiye dışında da olabilir. Bu nedenle araştırmaya hangi merkezlerin katıldığı ve finanse eden kurumun adı açıkça belirtilecek. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu gönüllünün anlayabileceği şekilde tıbbi terimlerden uzak, anlaşılabilir ve gönüllüye hitap edecek şekilde hazırlanacak. Çalışmanın bir araştırma olduğu, araştırmanın amacı, araştırmada uygulanacak tedaviler, araştırmanın deneysel kısımları, gönüllünün maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar (araştırma hamilelerde veya loğusalarda yapılacak ise embriyo, fetüs veya süt çocuklarının da maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar dahil olmak üzere) net olarak anlatılacak.
ARAŞTIRMADAN ÇEKİLME HAKKI
İlgili mevzuat gereğince gerekiyorsa gönüllüye sigorta yapılacak ya da tazminat verilecek. Gönüllüler, herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmadan araştırmadan çekilebilecek. Kimlikler gizli tutulacak, 18 yaşından küçük pediatrik popülasyon için yapılacak araştırmalarda anne-baba rızası aranacak. Gönüllülerden alınacak biyolojik materyaller herhangi bir şekilde ticari kazanç kaynağı olarak kullanılamayacak. Araştırma ürünlerinin Türkçe etiketi bulunacak.”
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