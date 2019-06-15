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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajı olacak

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Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajı görücüye çıkmak için gün sayıyor. 22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, boğazın Marmara'nın incisi olacağını söyledi.

Karacabey Boğaz’ında bulunan tek parça halindeki 22 kilometrelik sahil, Türkiye’nin en uzun sahilleri Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi’nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sahil projesini hayata geçirdiklerini ve tatilin süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çerçevede konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Özel bir müteşebbise sahil projemiz sayesinde konaklama alanları yaptırdık. Yine Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla konaklama tesislerini önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz. Orman kampı olarak bilinen, daha önce içerisinde bir butik oteli ihtiva eden ama yıllardan beri bir mezbelelik görüntü arz eden bir mekan vardı. Biz yaklaşık 5 yıldan beri bunun Karacabey Belediyesi’ne kazandırılması noktasında gayet gösterdik ve bu noktada da sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğümüzden Karacabey Belediye’mize kazandırdık. Şu anda proje noktasında çalışmalar gösteriyoruz. Buraya bir butik otel, bungalov evler, aqua park, sosyal tesisleri bir müteşebbis aracılığıyla kazandırmak ve konaklama noktasındaki sorunu da bu tesis vasıtasıyla çözmek istiyoruz” dedi.

Tamamlandığında Türkiyenin en uzun plajı olacak

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Karacabey’de konaklama konusunda sıkıntılarımız vardı. Dört yıldızlı bir oteli yine yap-işlet-devret modeliyle 2 ay sonra kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yine burada takip ettiğimiz 2 tane kamu kurumuna ait atıl vaziyette alan var. Bu orman kampını turizme kazandırdıktan sonra oraları da kazandırma gayreti içerisinde olacağız. İşte bu konaklama ihtiyaçlarını giderdikten sonra buradaki tatil süresinin uzayacağını ümit ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz sahil projemiz var. Bildiğiniz gibi en uzun sahiller bizde. Burada yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş alanı, bisiklet yolu yaptık. Vatandaşlarımız buranın toparlanmasından, hizmete sunulmasından gayet mutlu. Biz sınırsız ihtiyaçları, kıt imkanlar doğrultusunda en kısa sürede hizmete sokmanın gayreti içerisindeyiz”

Tamamlandığında Türkiyenin en uzun plajı olacak

Yapılan çalışmalarla Bayramdere, Boğaz, longoz ormanları, defne ve ıhlamur ormanlarının Bursa’nın ve ülkenin gündemine girmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Özkan, “Biz proje çalışmalarına önümüzdeki hafta son noktayı koyacağız. Ondan sonra ihaleye çıkıp, yap- işlet - devret modeliyle burayı kazandıracağız. Önümüzdeki sezona bu tesisin biterek Karacabey turizminin hizmetine sunulduğunu inşallah göreceğiz” dedi.

Tamamlandığında Türkiyenin en uzun plajı olacak

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