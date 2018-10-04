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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
04.10.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Tamamen pembe renge büründü! Ekipler harekete geçti

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Tamamen pembe renge büründü! Ekipler harekete geçti

Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi büyük oranda normal renginde akmaya başladı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak 5 kilometrelik tarama yaptı. Bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton hat tespit edildi. Hattın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi.

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor.  Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

NORMAL RENGİNE DÖNDÜ

Derenin rengi akan kesimlerinde normale döndü, dere kenarlarında ise kırmızı ve pembe tortuların kaldığı gözlendi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.

Kaymakam Abban yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu bildirmesi sonrası jandarma ekipleriyle olay yerine geldiklerini söyledi. Dereden numune alındığını ifade eden Abban, "Daha sonra tahkikata başlayacağız ve atığın nereden bırakıldığını da bu kapsamda belirleyeceğiz" dedi.

Tamamen pembe renge büründü Ekipler harekete geçti


ANALİZ ETTİLER

Daha sonra da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Daha sonra ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak dere boyu 5 kilometrelik tarama yaptı.

Ekipler, bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton büz hat tespit etti. Hattın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi. Kaymakam Abban, idari ve adli soruşturmanın başlatılması talimatı verildi.

 

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