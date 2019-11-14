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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 15:02, Son Güncelleme:/

Tam o an... Yaşadığı şoku anlattı

KONYA'da bankadan çektiği 50 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan Barış Çanlıdağ, sigara almak için bir büfeye girdi. Çanlıdağ'ı takip eden bir kişi, parayı alıp, kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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10
  • Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
  • Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
  • Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
  • Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
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Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadınhanı ilçesinde bulunan Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Barış Çanlıdağ (55), kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çekip, 42 S 7900 plakalı hafif ticari aracına bindi. Parayı torpidoya koyan Çanlıdağ, yola çıktı.

Bir süre sonra da sigara almak için cadde üzerindeki bir büfenin önünde durdu. Çanlıdağ, indiği aracın kapılarını kilitlemeden büfeye girdi. Barış Çanlıdağ'ı otomobiliyle takip eden kimliği belirsiz bir kişi ise torpidodaki parayı alıp, kaçtı.

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Geri döndüğünde paranın çalındığını fark eden Çanlıdağ ise polisi aradı.

'BÜFEYE GİRDİM, PARAYI ÇALMIŞLAR'

Barış Çanlıdağ, "Kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çektim. Sigara almak için büfeye girdim.

Arabaya geri döndüğümde paranın çalındığını gördüm. Bir şey olmaz diye, kapıları kilitlememiştim. Beni takip etmişler" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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