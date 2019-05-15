Tam o an... Saniyelerle kurtuldular
Çankırı'da binadan kopan beton parçalarının kaldırımda yürüyen iki kişinin arkasına düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyen iki kişinin arkasına düştü.
Yayalar, parçaların üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. O sırada kaldırımda yürüyenler de korku yaşadı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde tehlikeli oluşturan bölgeleri temizledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beton parçalarının düşme anı ve yayaların panikle kaçması yer alıyor.
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