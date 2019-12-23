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DHA
23.12.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Tam o an! Önce yakaladı, sonra üstüne oturdu

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Tam o an! Önce yakaladı, sonra üstüne oturdu

Elazığ’da, F.A., eve girmeye çalışan hırsızı yakalayıp, kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturup bekledi. 

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden F.A., bir evin dış kapısını zorlayarak girmeye çalışan hırsızı fark etti. F.A., hırsızı yakalayıp, yere yatırdı. Olayın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın yapılmasıyla F.A., hırsızın kaçmasını önlemek için üzerinde oturarak, polisin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

Tam o an Önce yakaladı, sonra üstüne oturdu

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