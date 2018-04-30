Tam o an! Ölümden kaçış..

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Şeref Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin ikinci katında bulunan mermer bloklardan biri koparak yere düştü. Bu sırada sokak üzerinden geçen bir vatandaş düşen mermerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bir adım önüne düşen mermerin parçalanmasıyla birlikte kendisini geriye doğru adan adam şans eseri ölümden döndü. Yaşanan anlar sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

“VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ”

Olayın iş yerinin hemen önünde yaşandığını söyleyen esnaf Armağan Öztaş, “İş yerinde oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Büyük bir ihtimal benim levhaya değdi mermer. O sırada buradan bir arkadaş geçiyordu, tam önüne düştü. Saniyeyle kurtuldu. Bir adım fazla atsa gitti. Verilmiş sadakası varmış” dedi.

Sokak üzerinde berber dükkanı olan Mehmet Mucan ise, "Sabah saat 09.30 sıralarında biz içeride otururken vatandaşın biri geçerken bir adım kala mermerden kurtardı. Eğer bir adım daha atsaydı üstüne gelecekti. Adama bir su içirdik. Adamda hiçbir şey yok. Bu mermerlerin bir an önce yapılması lazım. Müteahhit zamanında nasıl yaptıysa yapmış” dedi.