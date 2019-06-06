Tam o an... Köyü mesken tuttu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTam o an... Köyü mesken tuttu
GeriGündem Tam o an... Köyü mesken tuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-AA
06.06.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Tam o an... Köyü mesken tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan köye ayı indi.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Emin Yılmaz (55), Ramazan Bayramı tatili için geldiği köyünde iki kez ayı ile karşılaştı. Yılmaz, cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel" dedi.

İstanbuldan Ramazan Bayramı tatili için memleketi Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Alınca köyüne gelen Emin Yılmaz, 2 defa ayı ile karşılaştı. Yılmaz, evin önündeki bahçede tahta çitin 10 metre gerisinden cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel. Şuna bak ya derbeder olmuş derbeder dedi. Yılmaz, bir süre sonra otomobiliyle gezerken yine ayı ile karşılaştı. Yılmaz, otomobilinin içinden ayıya bu kezde korna çalarak, Koca oğlan yürü oradan çabuk. Ne yapıyorsun orada? Hareket yok. Buraları mesken mi tuttun kimse yok diye? Sen anlaşıldın. Senin yerin buralarda diye seslendi.

DURAKTA GÖRÜLMÜŞ

Köyün muhtarı Recep Karadağ, "Ayı ilk olarak geçen Cumartesi günü köyün içinde durakta görülmüş. Pazar günü cenazemiz vardı. Cenazemize giderken yolun aşağısına doğru koşarken bir sürücü ona koca oğlan nereye gidiyorsun, kaçma diyor. Ayı arkasına bakıyor. Korkup kaçıyor. O gün bugündür köyün içinde her gün görülüyor. 5 gündür köyümüzün içinde aktif bir halde. Köylüler ayıya alıştı. Koyun güder gibi ayı güdüyor şimdi. Köyümüz bayram dolayısıyla kalabalık. İnsanlar birbirinden cesaret alıp geziyor. Bayramdan sonra köyde 2 kişi var. Birisinin önüne çıksa mecbur sıkıntı yaşatacak. Yetkililerden bu ayının buralardan uzaklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları başlattığını belirtti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
Masaj salonundaki kadına karısını aratmış ve… Sonrası korkunç!
Milli sporcu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Müjdeli haber geldi
Vicdansız istihbaratçı yalanı ve bir vatandaş