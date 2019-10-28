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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY - Güven USTA /  İSTANBUL, (DHA)
28.10.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Tam o an! Korkmadan hırsızların üzerlerine gitti

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KAĞITHANE'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İdris Patlı, "Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün, o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

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  • Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
  • Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
  • Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
  • Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
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HIRSIZLARA MÜDAHALE ETTİ

Olay geçen  hafta Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cihangir Erkan motosikletini kaldırıma park etti. Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı.

O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti.

Patlı motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

"KORKMADAN ÜZERLERİNE GİTTİM"

Motosiklet hırsızlarını engelleyen İdris Patlı "Otobüs beklerken iki kişi geldi. İki kişi oldukları için birini motosikletin sahibi sandım.

Geldikleri motosikleti de çalışır halde bıraktılar.

Park halindeki motosikletin biri ön disk kilidine eğildi, diğeri ayaktaydı, çat diye bir kırılma sesi geldi. O da benim dikkatimi çekti.

Motosikleti çaldıklarını fark edince hemen üzerlerine fırladım. O an müdahale ettim, ikisi de geldikleri motosiklete binip kaçtılar. O an motosikleti kurtarmanın peşindeydim, insanlık görevimi yaptım.

Yapabildiysem ne mutlu bana. Sahibi de dişçideymiş, geldiğinde şoktaydı o da bir şey diyemedi. Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Cihangir Erkan motosikletini park ediyor, onu takip eden araçtan inen bir kişi,  bir süre motosikleti izleyerek telefon ile konuşuyor,  daha sonra aracına binerek uzaklaşıyor.

Ardından motosiklet ile gelen 2 kişi, motosikletin önce disk kilidini ardında direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalışıyor.

İdris Patlı'nın hırsızlara müdahale etmesi ve hırsızların da motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yine güvenlik kameralarına yansıyor.  

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